Араб-бедуин расстрелял людей на автовокзале в Израиле

В городе Беэр-Шева 29-летний араб-бедуин с израильским гражданством открыл огонь по пассажирам на местном автовокзале. В результате стрельбы погибла девушка, ранены десять человек, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля.

Пять пострадавших получили огнестрельные ранения, ещё пятеро получили порезы и ушибы от осколков стекла. Нападавший был ликвидирован сотрудниками полиции.

1 октября в окрестностях Тель-Авива возле остановки общественного транспорта двое вооруженных преступников расстреляли людей. Пострадали около десяти человек.