Спутница Дурова потеряла ребёнка из-за стресса в Париже

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что его спутница Юлия Вавилова была беременна, но из-за стресса после событий в Париже потеряла ребёнка.

Дуров утверждает, что на Юлию оказывалось психологическое давление: некий блогер пустил слух, что она агент Моссада; другие утверждали, что её посты в соцсетях побудили интерес к Дурову у французских полицейских.

24 августа этого года Павла Дурова задержали по прилёте из Азербайджана в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Среди обвинений в отношении 39-летнего бизнесмена - соучастие в обороте наркотиков и хранение детской порнографии. Максимальный срок лишения свободы, грозящий Дурову по отдельным статьям, составляет 10 лет.

28 августа Дурова отпустили под залог в пять миллионов евро и поместили под судебный надзор. Известно, что после событий в Париже Telegram стал делиться информацией с полицией о пользователях, подозреваемых в преступлениях.