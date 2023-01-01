В Белгородской области дрон влетел в окно жилого дома

В селе Козьмодемьяновка Белгородской области украинский дрон влетел в окно жилого дома. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки у ребёнка 13 лет царапины на шее, которые родители обработали самостоятельно. В доме пробита кровля, выбиты окна и повреждён фасад. Также осколки упали на автомобиль.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.