В Иране отменены все авиарейсы до утра 7 октября

Власти Ирана отменили все авиарейсы до утра 7 октября. Об этом сообщила Организация гражданской авиации страны.

Причина отмены рейсов не уточняется. Не исключено, что предстоящей ночью Израиль нанесёт удар по объектам в Иране в ответ на массированную ракетную атаку 1 октября.

Во всяком случае, в Тель-Авиве заявляли о жёстком ответе на действия Тегерана, но не называли конкретных сроков. США не поддерживают предполагаемые удары Израиля по Ирану, опасаясь большой войны на Ближнем Востоке.

Кроме того, 7 октября исполняется год после вылазки боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. В этот день и Израиль, и арабские страны могут нанести взаимные демонстративные удары, предполагают наблюдатели.