Умер кардиохирург Ренат Акчурин

Умер легендарный кардиохирург Ренат Акчурин, который оперировал Бориса Ельцина, сообщает РИА Новости.

Он начинал медицинскую карьеру как участковый врач-терапевт. Позже стал известным кардиохирургом. Был известен как авторитетный специалист, развивший уникальные направления в восстановительной, сосудистой и кардиохирургии. Работал над сложнейшими направлениями в медицине, к примеру, над пластической микрохирургией. Занимался вопросами трансплантации сердца.

В ноябре 1996 года Акчурин выполнил операцию коронарного шунтирования сердца первому президенту России Борису Ельцину. После операции Ельцин прожил почти 11 лет.