На Украине появились новые цели для российских ракет

На Украине появились новые цели для российского сверхточного оружия. Нидерланды поставили Киеву первую партию самолётов F-16. Всего обещано 24 истребителя, сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс.

В начале августа Владимир Зеленский сообщил, что на Украину прибыли первые F-16. В сентябре один из самолётов потерпел крушение во время российского ракетного удара по военной инфраструктуре Украины. Ещё несколько самолётов, по данным СМИ, были уничтожены на одном из аэродромов.

Минобороны России ранее оценивало сроки уничтожения самолётов F-16 на Украине примерно в 20 дней. Сбившим вражеский истребитель обещано по 15 миллионов рублей за каждый.

Киев долго выпрашивал у США и их союзников истребители. Сроки неоднократно переносились. Зеленский мечтал, как минимум, о сотне F-16, но до конца 2024 года Украина получит не более 20 истребителей.