Экипажи танков Т-72Б3 нанесли очередное огневое поражение украинским националистам в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы показало Минобороны.

Сообщается о ликвидации группировкой войск "Север" бронетехники и живой силы ВСУ. Танкисты оказывают поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям. Они работают в связке с разведгруппами и используют беспилотники для корректировки огня.

Удары наносятся с расстояния около трех километров. Боевые машины оснащены мощным современным комплексом защиты, включая средства радиоэлектронной борьбы. Дополнительную безопасность танкам обеспечивает группа прикрытия.