Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Овны

Пора заключить мир в семье! Это непросто, но Марс и Венера помогут договориться. Обязательно используйте их энергию - несмотря на осень, дома станет теплее.

Тельцы

Тельцам придется снова пройтись по болезненным точкам личных взаимоотношений. Но без полного доверия и обсуждения всех нюансов вам сейчас не обойтись!

Близнецы

Усилия Близнецов не пройдут даром: скоро вы сможете зарабатывать больше денег. Но для этого нужны постоянные усилия, а не разовые вспышки активности.

Раки

Марс в вашем знаке в компании Венеры в Скорпионе готов к приключениям. Вас ждут романтические знакомства, свидания, а также впечатляющие творческие успехи.

Львы

В семье Львов наконец-то зазвучат шутки, смех, музыка и веселые разговоры. А еще вас порадуют товары для дома и уюта, купленные сегодня через интернет.

Девы

Собеседники Дев принесут сегодня полезную информацию или станут примером. А еще это удачный момент для покупки телефона, компьютера или автомобиля.

Весы

Звезды показывают, что Весы близки к успехам на работе, в бизнесе или учебе. Но важно демонстрировать смелость, инициативу и умение ладить с людьми.

Скорпионы

Венера обеспечит успех на экзаменах, тестированиях, переговорах с партнерами. Также это хороший день для покупки билетов и туров, бронирования отелей.

Стрельцы

Если вы хотите достичь успеха в финансовой сфере, то держите свои планы в секрете. Деньги любят тишину, особенно при таком положении звезд, как сегодня.

Козероги

Личная жизнь Козерогов внезапно оживится, появятся новые знакомства и симпатии. Может возникнуть крепкая связь с людьми, живущими в другой стране.

Водолеи

Вперед, амбициозные Водолеи - ваши карьерные перспективы становятся все более отчетливыми. Правда, придется много работать и брать на себя ответственность.

Рыбы

Знаки Воды сегодня фавориты вселенной! Вам повезет во многих сферах, но особенно в творческих проектах, иностранных языках, поездках, юридических делах.