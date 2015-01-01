The New York Times: последние выступления Трампа свидетельствуют о его "когнитивных изменениях" из-за возраста

Последние выступления Трампа свидетельствуют о его "когнитивных изменениях" из-за возраста. Об этом в воскресенье, 6 октября, пишет The New York Times.

Журналисты издания провели анализ его речей, сравнив с выступлениями с 2015 года, и пришли к выводу, что они стали длиннее и бессвязнее. Также они стали более мрачными и резкими, а использование ругательств возросло на 69%.

Некоторые эксперты связывают эти изменения с возрастом. Однако 78-летний Трамп утверждает, что его нынешний стиль — это часть продуманной стратегии общения.