Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник, 7 октября, пресекла попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Как рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 12 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, шесть — над территорией Курской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей.

Ранее сообщалось, что в селе Козьмодемьяновка Белгородской области украинский дрон влетел в окно жилого дома. Пострадал 13-летний ребенок, в доме пробита кровля и поврежден фасад.

Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности применения ядерного оружия в ответ на удары беспилотников, отметил, что не нужно чрезмерно апеллировать к обновлению ядерной доктрины России в контексте спецоперации.