Владимир Путин отметит 72-летие в рабочей обстановке

Российскому лидеру Владимиру Путину в понедельник, 7 октября, исполняется 72 года. График главы государства в этот день останется обычным — прерывать работу президент не планирует.

В частности, на 7 октября у Владимира Путина запланированы рабочие встречи с лидерами государств — членов СНГ, которые прибудут в Москву для участия в заседании совета глав объединения, сообщает РИА Новости.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя именинника в своем Telegram-канале, подчеркнул, что Владимир Путин делает все для укрепления России, защиты независимости, обеспечения безопасности и повышения качества жизни людей.

В мае, вступая в очередной раз в должность главы государства, Владимир Путин подчеркивал, что "мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным и еще более мощным". Свою инаугурационную речь он завершил словами: "Вместе победим!".