Советник главы Крыма опроверг введение режима ЧС в Феодосии

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии из-за пожара на нефтебазе не вводился.

Ранее пост о режиме ЧС был опубликован на странице администрации Феодосии во "ВКонтакте", сейчас он удален.

"Коллеги, прошу не давать непроверенную информацию <…> . Заседание комиссии еще не проводилось. Прошу пользоваться только официальной информацией", - написал Крючков в своем Telegram-канале.

О пожаре на нефтебазе в Феодосии стало известно утром в понедельник,7 октября. По предварительным данным, пострадавших нет.

Перекрыто движение транспорта по улице Геологической и улице Федько. На месте работают оперативные службы.

Причина пожара официально не называлась. Telegram-канал SHOT пишет, что перед пожаром местные жители слышали мощные взрывы над городом около 4:25 утра.

Ранее Минобороны России заявила, что этой ночью над территорией Крыма были сбиты 12 вражеских беспилотников.

UPD (8:43 мск): В администрации Феодосии объяснили, что публикация сообщения о вводе режима ЧС произошла по технической ошибке.