У Дапкунайте ничего не осталось в России

После начала российской спецоперации Ингеборга Дапкунайте, которая в нашей стране зарабатывала немалые деньги, считаясь одной из самых востребованных и популярных актрис, ушла в тень, а потом и вовсе уехала за границу. Однако до недавнего времени у нее еще оставались связи с Россией. Впрочем, сейчас стало известно, что Дапкунайте и эти ниточки разорвала без раздумий.

Так, литовская актриса закрывает ИП в России. Кроме того, артистка оплатила долг перед российской налоговой. Дапкунайте подала заявление о прекращении деятельности ИП несколько дней назад, 4 октября. Кроме того, она перечислила ФНС более полумиллиона рублей задолженности, сообщает телеграм-канал SHOT. Больше у Ингеборги в России ничего не осталось.

Ранее в Москве горел дом, где жила Дапкунайте. Речь идет о постройке начала ХХ века по адресу Никитский бульвар, 12. К счастью, никто не пострадал, пожарные быстро справились с огнем. Кроме Ингеборги Дапкунайте, в доме проживали Любовь Казарновская и Юрий Башмет.