Стало известно о болезни Елены Блиновской

Недавно Елена Блиновская выехала из СИЗО в Мосгорсуд на рассмотрение жалобы о продлении ареста на имущество. Во время перевозки "королева марафонов" простыла, а к вечеру у нее заболело горло и незначительно поднялась температура. Пришлось лечиться доступными средствами, передает телеграм-канал SHOT.

Также стало известно, что сейчас ведутся переговоры о продаже транспортного парка семьи Блиновских. В него входят не только самые элитные иномарки, но и мотоцикл, снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл. Пока на имущество наложен арест.

Однако предполагается, что все будет продано по ранее отработанной схеме: после того как покупателей найдут, адвокаты Блиновской попросят суд снять арест, чтобы сделка состоялась, а деньги, вырученные с продаж, пошли в счет погашения долга.

К слову, долг блогерши увеличился на более чем шесть миллионов рублей. Сообщается, что "королева марафонов" должна налоговой 1 239 679 149 рублей. При этом 11 сентября ее долг составлял 1 233 264 396 рублей. Соответственно, прирост задолженности составил свыше шести миллионов 400 тысяч рублей.