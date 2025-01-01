Глава правительства Словакии Роберт Фицо заверил в воскресенье, 6 октября, что никогда не согласится на членство Украины в НАТО.

Как подчеркнул политик, "пока я являюсь главой словацкого правительства я буду распоряжаться, чтобы члены парламента, которые находятся под моим контролем — как председателя правящей партии, никогда не давали согласия на присоединение Украины к НАТО".

Фицо также не исключил свой визит в Москву в мае 2025 года на 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны, если поступит такое приглашение. Он напомнил, что "освобождение пришло с Востока", сообщает "Интерфакс".

Ранее заместитель украинского министра обороны Александр Балануца попрекнул западных союзников Украины тем, что они до сих пор сомневаются "в возможности нанесения ударов по территории России дальнобойным оружием и праве Украины на вступление в НАТО".

При этом новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, вступая в должность, заявил, что без сильной и независимой Украины достичь стабильности в Европе невозможно, а потому она должна войти в состав военного блока.