Россиян предупредили о скором подорожании техосмотра

Российских автомобилистов ждет подорожание технического осмотра транспортных средств. Об этом в понедельник, 7 октября, пишет "Коммерсантъ".

Как указывает издание, в регионах стартовала кампания по ежегодной индексации тарифов. Уже пять субъектов подняли цены, еще два пообещали сделать это в ближайшее время.

Ожидается, что самым дешевым будет техосмотр в Тюменской области — 1096 рублей, дороже всего ТО обойдется в Амурской области — 1694 рубля.

В августе сообщалось, что средняя стоимость аптечки автомобилиста в России выросла на 28% к августу 2023 года — до 572 рублей при покупке офлайн. Объяснялось это тем, что с 1 сентября в силу вступил приказ Министерства здравоохранения России об обновленном составе аптечки.

Между тем для борьбы с нарушителями ПДД в России может появиться "электросамокатная полиция". С такой идеей выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. В случае реализации его инициативы основной задачей специализированного подразделения МВД станет патрулирование пешеходных и общественных зон.