Овощи, крупы и чай: что московские ТЦ отправляют для участников СВО

Столичные торговые центры (ТЦ) регулярно помогают участникам спецоперации и отправляют в зону боевых действий гуманитарные грузы.

В одну посылку могут входить средства личной гигиены, одежда, медикаменты, инструменты, а также дроны и даже мотоциклы. Формат ТЦ позволяет закрыть все потребности военнослужащих, сообщили в московской мэрии.

Одним из главных составляющих посылки являются продукты питания – это крупы, консервы, сухпайки, еда быстрого приготовления, овощи, фрукты, бутылки с питьевой водой, сахар, сгущенка, чай, кофе, шоколад, печенье. Все исчисляется сотнями килограммов и тысячами коробок.

Бойцы получат от столичных торговых центров все необходимое для приготовления завтрака, обеда или ужина, включая десерт. К еде прилагается одноразовая посуда.