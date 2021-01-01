В Казахстане прошел референдум о строительстве АЭС

Строительство атомной электростанции в Казахстане поддержали 71,12% граждан, принявших участие в тематическом референдуме в воскресенье, 6 октября.

По данным Центральной комиссии референдума, явка на всенародном плебисците составила 63,66%. При этом большинство участников референдума согласны с инициативой строительства АЭС, сообщает ТАСС.

Еще в 2021 году президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в рамках Форума межрегионального сотрудничества обсуждали сотрудничество в области "зеленой" экономики. Говоря о ядерной энергетике, Владимир Путин отметил, что ее влияние на окружающую среду ничтожно мало. Россия готова помогать Казахстану в создании целой атомной отрасли.

Помогает Россия развивать атомную энергетику и Белоруссии. В январе российский лидер Владимир Путина напомнил, что соседняя страна стала атомной державой после того, как там при участии России было завершено строительство второго блока БелАЭС.