Названы риски новых правил расселения аварийного жилья

Новые правила расселения аварийного жилья в России, предложенные Министерством строительства и ЖКХ, предполагают переход на договор некоммерческого найма жилья вместо традиционного социального найма. О том, чем это обернется для жильцов, рассказал генеральный директор фонда "Институт экономики города" Александр Пузанов.

Как пояснил эксперт в комментарии РИА Новости, это означает, что полученную таким способом недвижимость не удастся в будущем приватизировать и получить в свою собственность.

При этом, подчеркнул Пузанов, "выбор в данном случае небольшой: продолжать предоставлять расселяемым из аварийного жилья гражданам все предусмотренные сегодня гарантии, но тогда таких граждан будет немного, или немного снизить объем гарантий, но расселить большее количество граждан".

Ранее в подмосковном городе Щелково разгорелся скандал из-за условий расселения 84 домов. Многие не против нового жилья, вот только предложенные варианты их не устраивают. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения прав жителей.

В августе глава кабмина Михаил Мишустин дал поручение подготовить изменения в нормативные правовые акты, предусматривающие пересмотр критериев аварийности многоквартирных домов.