На марше - танковое подразделение группировки войск "Север". Экипажи Т-72 занимают огневые позиции. Цели - опорные пункты ВСУ в приграничном районе Курской области. Для защиты боевых машин от беспилотников на танках включена система радиоэлектронной борьбы.

Сейчас действия наших подразделений направлены на то, чтобы украинские боевики в принципе не могли поднять свои беспилотники в воздух. На представленных Минобороны кадрах - уничтожение одного из пунктов управления БПЛА в курском приграничье. В освобожденный менее недели назад Угледар приехали военнослужащие группировки "Восток". Они участвовали в боях за город, а теперь привезли жителям медикаменты и продукты.

Тем временем наши подразделения развивают успех. Серьезное продвижение северо-западнее Угледара - в районах Веселого и Богоявленки. Поддержку штурмовикам оказывают расчеты РСЗО "Град" - днем и ночью громят опорные пункты противника.

На авдеевском направлении расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" группировки "Центр" ударили термобарическими снарядами по позициям врага.

Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр": "Подразделения группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Нелеповка, Дружба, Ново-Аленовка, Ново-Экономическое, Дзержинск, Цикурино и Селидово".

Подразделения группировки "Запад" за сутки захватили 48 опорных пунктов противника. Потери ВСУ составили до 400 военнослужащих.