В Сочинском национальном парке обнаружили петроглифы эпохи бронзового века

Дышать тяжело, каждый шаг дается с трудом, а подъем становится все круче и опаснее. Участники экспедиции не сдаются. Когда еще можно своими глазами увидеть сенсационную находку? В ход идут очки, линзы, фонарики. Дело в том, что этот дольмен известен очень давно. Его от краеведов никто не прятал, ни один сантиметр поверхности не скрывал. Туристы сделали тысячи селфи на фоне камней с абсолютно гладкой поверхностью. Но стоило посмотреть на дольмен под особым углом и освещением, как открылись фантастические подробности.

"При включении фонаря мы увидели изображение лучников. Выпуклое изображение оленихи с олененком. Вот второй лучник. Мы видим голову с клювом, шею длинную, туловище. Аналогов птицеподобных фигур в таком виде - мы не знаем", - рассказал Константин Глазов, сотрудник отдела историко-культурного наследия Субтропического научного центра РАН.

Но это не единственное открытие. Погребальные памятники эпохи бронзы в этих краях - не редкость. Да и мотивы рисунков на них вполне традиционны. Образы оленей, лучников и пляшущих человечков распространены на Кавказе. Грифонами здесь тоже никого не удивишь. Все дело в том, как именно они изображены.

"Уникальность его в том, что это не врезанное изображение, а барельефное изображение, выпуклое. То есть это требует гораздо большего труда и развитой технологии. Это не просто работа с плоскостью . Это уже работа с пространством", - добавил Глазов.

Что за мастер тысячелетия назад мыслил образами трехмерной графики, остается загадкой. Этот уникальный дольмен в народе называют сползающим, поскольку расположен на склоне. Причем стоит он вполне крепко, тая в себе что-то очень важное и для большинства людей - таинственное.

"Здесь левая часть - это ложный портал. С ложной втулкой. Само отверстие настоящее находится внизу, его сложно рассмотреть", - отметил Николай Марков, ведущий специалист по историко-культурному наследию отдела по развитию территории Сочинского национального парка.

Слово "портал" здесь неслучайно, поскольку такие древние изображения - петроглифы - встречаются крайне редко: лишь на 10 процентах дольменов.

Пока тайну таинственного дольмена не раскроют, его будут тщательно оберегать.

"Обратимся в управление государственной охраны истории объектов культурного наследия для того, чтобы его, во-первых, поставить на учет. Дать ему государственный статус. И после этого уже, с учетом их рекомендаций, мы можем начать какие-то действия по сооружению какого-то защитного сооружения", - уточнил Марков.

Входить в этот дольмен никому не рекомендуют - последствия непредсказуемы. Вдруг в портале явятся пляшущие человечки. А там и до грозных грифонов недалеко.