Гоген Солнцев о воспитании крошечного сына: "Бабушка у нас есть одна, но сумасшедшая"

Гоген Солнцев давно известен как фрик и шоумен. Особую популярность ему принесли несколько выпусков ток-шоу Андрея Малахова, в которых красочно и в деталях описывались отношения Гогена с пенсионеркой Екатериной Терешкович. Их брак оказался весьма скандальным и непродолжительным. Новый поворот случился, когда Гоген закрутил роман с дочкой жены Полиной. Причем оба не рассматривали свои отношения как продолжительные, но все изменилось из-за беременности Полины.

"В 45 лет Полина смогла родить сама. Конечно, мы вообще не планировали, не ожидали, ну, потому что в 45 беременность это такой редкий случай. Хотя, конечно, сейчас и позже рожают, но это риски, мы никак не готовились", - рассказал в новом интервью Солнцев.

Сын Иван появился на свет менее года назад. Несмотря на наличие общего ребенка, Гоген и Полина в настоящее время не живут вместе, однако отец принимает активное участие в воспитании крохи. Кроме того, по словам Солнцева, несмотря на сложные отношения, у них и речи не идет о разводе.

"Полина может приехать ко мне и остаться. Я остаюсь у них по два-три раза в неделю. То есть я не могу сказать, что я не живу с сыном. Очень много таких моментов, когда Полина не может быть одна, а для няньки еще рано. Бабушка у нас, к сожалению, есть одна, но сумасшедшая. Я сам Ваню первое время даже боялся в руки брать. Полина меня учила всему, потому что у нее-то опыт уже был дважды", - сообщил Гоген в интервью на канале Евгении Андреященко.