Москву ждут октябрьские грозы

Мощный циклон "Кассандра" обрушит на Москву рекордные ливни. За ночь в столице уже выпала треть месячной нормы осадков.

Это седьмое октября стало самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. Кроме того, утром город накрыл густой туман. В некоторых районах была почти нулевая видимость. Также поднялся сильный ветер.

По прогнозам, к вечеру осадки усилятся. В столице начнется ливень. Местами возможны грозы, что большая редкость для октября. Завтра сохранится такая же погода, а в среду циклон отступит.