В Москве начали включать отопление

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что подача тепла осуществляется поэтапно, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение пяти дней.

В частности, первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно включат отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности, передает РИА Новости.

Всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов.

Напомним, что о включении отопления на днях сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале. Он объявил, что поступление тепла жителям столицы начнется с понедельника, 7 октября.

Кстати, специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подготовят к зиме более трех тысяч объектов в Донецке. Аварийные бригады коммунальщиков промывают системы отопления и выполняют гидравлические испытания. Используется для этого 30 единиц поливомоечной техники.