В Феодосии сообщили об отсутствии экологической угрозы из-за пожара на нефтебазе

В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера в связи с возгоранием на нефтебазе.

Информацию подтвердил глава администрации Феодосии. Ранее сообщение о ЧС было выпущено из-за технической ошибки, сейчас режим ввели уже официально.

Тушение возгорания на месте продолжается, разлива топлива нет. Экологической угрозы из-за пожара на нефтебазе в Феодосии нет, сообщил глава города Игорь Ткаченко.

О пожаре на нефтебазе в Феодосии стало известно утром 7 октября. Официально о причинах возгорания пока не сообщалось. Telegram-канал SHOT пишет, что перед пожаром местные жители слышали мощные взрывы над городом около 4:25 утра.

Ранее в Минобороны рассказали о сбитых 12 вражеских беспилотниках этой ночью над Крымом.