"Служат примером": Собянин отметил лучшие качества Путина в день его рождения

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

7 октября российскому лидеру исполнилось 72 года. Собянин пожелал ему крепкого здоровья и реализации всего задуманного на благо страны. Мэр отметил, что при президентстве Путина Россия начала переживать период бурного расцвета.

"Любовь президента к стране и ее жителям, преданность своему делу, честность, мужественность и человечность глубоко восхищают и служат примером для каждого из нас", - написал мэр в своем блоге.

Ранее Путина поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Лидер Никарагуа Даниэль Ортега, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Чечни Рамзан Кадыров и другие политики.