Планы НАТО, которые требуют развертывания дополнительных 49 бригад против России, это настоящее безумие. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Как отметил политик в соцсетях, это приоритет нового генсека альянса, голландского разжигателя войны Марка Рютте — "они хотят втянуть нас в постоянную войну".

Чтобы избежать такого сценария, "давайте покинем НАТО ради мира", цитирует Филиппо РИА Новости.

Ранее директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников рассказал, что Запад пытается воспользоваться процессом урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном — планируется под этим предлогом разместить в Закавказье контингент НАТО.

При этом бывший аналитик Пентагона, подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски отмечала, что блок НАТО уже потерпел поражение на Украине — в конфликте фактически победил президент России Владимир Путин, добившись всех своих целей.