За оскорбление педагогов в России могут ввести штраф

На рассмотрение Государственной думы внесут законопроект о введении административной ответственности за оскорбление педагогов. Такую инициативу подготовили зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, депутат Александр Терентьев и глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

Как пишут "Известия", в случае принятия указанных поправок за публичное оскорбление учителя про исполнении обязанностей граждане могут получить штраф до 20 тысяч рублей, должностные лица — до 100 тысяч рублей, юридические лица — до 500 тысяч рублей.

Оскорбление педагога в интернете предлагается карать штрафами для граждан в размере до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — о 200 тысяч, юридических лиц — до 700 тысяч рублей.

Минпросвещения России выступило в поддержку предложенных поправок, ожидаются отзывы на законодательную инициативу от федерального кабмина и Верховного суда.

Российский лидер Владимир Путин, поздравляя учителей с профессиональным праздником, подчеркивал, что учительский труд вызывает особое уважение, в нем заложен глубочайший созидательный смысл — помочь каждому найти свой собственный путь, чтобы приносить пользу людям и родной стране.

В мае предлагалось разрешить отправлять на досрочную пенсию педагогов среднего профессионального образования, если они накопили не менее 25 лет профессионального стажа.