Николай Басков показал мать: сразила красотой

Николай Басков предпочитает о своей личной жизни не распространяться. Однако сегодня, 7 октября, он не смог промолчать. В своем официальном телеграм-канале "натуральный блондин" опубликовал фотографию темноволосой женщины и обратился к ней с такими словами:

"Моя дорогая и горячо любимая мамочка, от всего сердца с Днем твоего рождения!!! Будь счастлива, здорова, мечтай и пусть сбудутся все твои мечты!!! Я благодарю бога за то, что он мне послал именно такую маму, как ты. Благодарю за мудрость, поддержку и твою материнскую любовь!!!"

Фотография Елены Басковой (именно так зовут родительницу артиста) сразила наповал многих интернет-пользователей. Комментаторы в Сети пришли в восторг от красоты изображенной на снимке женщины и рассыпались в комплиментах и поздравлениях.

Напомним, что пять лет назад Николай Басков потерял отца. Причем весть о смерти родителя настигла певца буквально перед выступлением. Однако "золотой голос России", несмотря на горе, вышел на сцену.