Соединенные Штаты причастны к подготовке провокаций киевского режима, Цель которых — обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в понедельник, 7 октября, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Военный напомнил про заявление представителя США в Организации по запрещению химического оружия Николь Шампейн — в июле она пообещала, что Соединенные Штаты поднимут вопрос привлечения России к ответственности в ходе конференции государств — участников ОЗХО в ноябре.

После провокации Киева с применением отравляющих веществ будет вынесено решение о понижении России в правах в качестве участника ОЗХО, а материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ будут направлены Совбез ООН, отметил Кириллов.

Он также рассказал, что Вооруженные силы Украины применяют токсичные соединения не только в бою, но и для проведения терактов. Уже известны прецеденты использования соединения таллия для диверсий против ряда российских лидеров общественного мнения, подчеркнул Кириллов.

В июле разведчик из группировки войск "Днепр" с позывным Небо рассказал, что, предположительно, ВСУ используют фосген. Его применение в военных целях запрещено, фосген может использоваться только в химической промышленности.

В мае жители села Семеновка Ясиноватского района Донецкой Народной Республик сообщали, что украинские националисты применяли боевые отравляющие вещества, из-за которых люди задыхались.