Мишустин объяснил, почему эвакуированным в приграничье нельзя вернуться домой

Обстановка в Белгородской, Брянской и Курской областях остается небезопасной для эвакуированных жителей. Об этом в понедельник, 7 октября, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями напомнил, что по поручению президента уточняется порядок трудоустройства для эвакуированных работников — в первую очередь потому, что многие граждане не могут, не имея на руках документов об образовании или квалификации, устроиться на работу.

Обстановка на приграничных территориях пока небезопасна для возвращения домой людей, которых вывезли из этих районов, цитирует Мишустина пресс-служба правительства.

Ранее сообщалось, что взрывчатку, замаскированную под фастфуд, разбросали боевики ВСУ в Большесолдатском районе Курской области. Россиянам рекомендуют воздержаться от поездок в этот район, беречь себя и своих близких.

В освобожденных районах активно идет разминирование местности. Украинские националисты все чаще используют практически неизвлекаемые мины с сейсмическими и лазерными датчиками. Российские саперы после разведки уничтожают взрывоопасные предметы дистанционно с помощью беспилотников.