Мэр Москвы рассказал о развитии социальной инфраструктуры ТиНАО

О развитии социальной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском округах рассказал в соцсети мэр столицы Сергей Собянин.

Активно идет строительство образовательных комплексов. Новые школы и детские сады появятся в Филимонковском, Внукове, Щербинке, Ватутинках.

В Краснопахорском районе завершают работы в культурно-досуговом центре, в ближайшее время приступят к возведению ледового дворца в Троицке.

Кроме того, большое внимание уделяют медицинским учреждениям. Так, сразу несколько новых поликлиник откроют в Коммунарке.