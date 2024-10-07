Обнародован приговор диверсантам, планирующим теракт на авиабазе в Приморье

Участники преступного сообщества, готовившие диверсию на базе ВКС России в Приморском крае, получили от четырех до 23 лет лишения свободы.

В частности, признаны виновными 13 человек. Четверым из них назначено наказание от 19 до 23 лет с отбыванием в колонии строго режима, восемь участников приговорены к восьми с половиной до 16 годам тюрьмы, еще один подсудимый (пособник) получил четыре года лишения свободы, передает РИА Новости.

Отметим, что история тянется с января прошлого года. По версии следствия, фигуранты были завербованы украинскими спецслужбами через Интернет и получали вознаграждения за свои действия в размере от 15 до 100 тысяч рублей.

Ранее серия диверсий на энергетических объектах и нападений на работников правоохранительных органов предотвращена в Ингушетии. Как уточнили в Центре общественных связей спецслужбы, готовили преступления восемь местных жителей. Один из них оказал вооруженное сопротивление при задержании и был смертельно ранен, остальные арестованы. Во время следственных действий была обнаружены взрывчатка мощностью около десяти килограммов тротила, гранатомет, пять автоматов, девять пистолетов, 11 гранат.