В России на журналистов СНMedia и France 24 завели дела

В России возбуждены очередные уголовные дела против иностранных журналистов – на этот раз против репортеров швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельды и французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, они незаконно пересекли границу в Курской области. Пельду и Трент грозит до пяти лет лишения свободы.

Всего с 17 августа за незаконное пересечение российской границы возбуждены дела в отношении 14 иностранных корреспондентов.

Две недели назад дела были заведены против корреспондентов австралийского телеканала АВС Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, а также против румынского журналиста — сотрудника новостного сайта НotNews Парбу Мирча.