Без помощи западных государств конфликт на Украине завершился бы победой России за 15 дней. Такое заявление сделал в понедельник, 7 октября, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как заявил политик в интервью испанской газете 20 Minutos, "многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно скорее".

Однако, по словам Борреля, "если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и Путин достигнет своих целей". Глава евродипломатии поинтересовался, " хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев".

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что вторжение в Курскую область дорого обошлось Вооруженным силам Украины. Атака ВСУ на российский регион провалилась, а в Донбассе наступление российских войск продолжается.

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому пришлось доложить спонсорам украинского конфликта об очередных крупных провалах ВСУ. Выделение очередных пакетов помощи Украине затягивается: в США и Европе граждане требуют прекратить поставки оружия ВСУ.