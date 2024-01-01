ФАС предложила способ стабилизации цен на все товары

Федеральная антимонопольная служба предложила разрешить заключение соглашений о стабилизации цен на все товары. Об этом в понедельник, 7 октября, рассказали в пресс-службе ведомства.

В ФАС пояснили, что в случае корректировки соответствующего постановления правительства соглашения о стабилизации цен можно будет заключать не только по социально значимым продуктам, но по любым продовольственным и непродовольственным товарам.

При этом в службе подчеркнули, что участие бизнеса в этих соглашениях по-прежнему останется добровольным, сообщается на официальном сайте ФАС.

В сентябре ФАС направила письма крупнейшим производителям молока. Им предписано представить сведения о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности питьевого молока за период с января по август 2024 года.

В июне антимонопольщики и Минсельхоз пообещали найти всех, кто решил подзаработать на российских потребителях. Ведомства совместно анализировали причины резкого роста цен на клубнику, поскольку, по словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, объективных причин для столь резкого подорожания не было.