Никита Михалков про всеобщую мобилизации: "Могу сказать одно"

На днях Никита Михалков посетил среднюю общеобразовательную школу №10 в Жуковском, где недавно открылась новая сцена школьного театра. Прославленный режиссер привез подарки - специальное мультимедийное оборудование, комплект декораций и костюмов, а также выступил перед аудиторией с приветственным словом. Были подняты и животрепещущие темы.

"У нас много рассуждают о том, будет ли всеобщая мобилизация. Могу сказать одно: по моему убеждению, она не понадобится тогда, когда все мы, а не только те, кто участвует в СВО и работает на оборонных предприятиях, мобилизуют свои знания, ум, силы и таланты ради нашей победы. Иначе мы будем и дальше проигрывать в информационной войне", - высказался Никита Михалков.

Мало кто знает, что в Подмосковье насчитывается более тысячи школьных театров разного формата, в которых занимаются уже более 28,5 тысяч ребят. При этом 40 театров удостоены почетного звания "Образцовый детский коллектив Московской области", передает "Мир новостей".

Ранее Никита Михалков высказал мнение, что деятелей культуры, которые продолжают работать в России, но не поддерживают нынешний политический курс в стране, можно отнести не только к нерукопожатным, но даже к опасным. Режиссер признался, что ему "очень бывает печально", когда он понимает, что таких людей не видят или не видят специально. При этом называть конкретные имена этих "нерукопожатных" людей Никита Михалков не стал.