Боррель назвал своим достижением 14 пакетов антироссийских санкций

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал 14 пакетов антироссийских санкций своим личным достижением.

"Евросоюз утвердил 14 пакетов санкций, чтобы наказать Россию за боевые действия на Украине, а еще предоставил военную помощь Киеву, мы смогли это сделать", - сообщил он в интервью 20 Minutos.

Боррель отметил, что за время его работы на посту Евросоюз осуществил "важные шаги" для становления "геополитического игрока, а не только коммерческого". В частности, это антироссийские санкции и военная помощь Украине.

14-й пакет санкций против России был принят в июне и включал в себя запрет на транзит СПГ через европейские порты. 