Песков объяснил отсутствие помпезности в день рождения Путина

Президент России Владимир Путин не считает свои праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его деятельности в качестве главы государства. Об этом рассказал в понедельник, 7 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года. Однако никаких торжеств по этому случаю администрация президента проводить не будет — глава государства продолжит работать в привычном режиме.

Как уточнил Песков, в первой половине дня у президента запланированы закрытые встречи, во второй — международный телефонный разговор. Вечером Владимир Путин пообщается с главами государств и правительств стран СНГ, которые прибудут в Москву для участия в Совете глав государств Содружества, сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков уже отмечал, что в день рождения президент намеревается продолжать работать — в том числе у него запланированы очередные рабочие встречи, а "особо праздничного ничего не будет".

До этого, делясь планами на новогодние каникулы, глава государства рассказывал, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми, при этом постарается сделать что-то приятное для тех, с кем будет встречать зимний праздник.