Москва не понижала уровень дипломатических отношений с Вашингтоном, завершая миссию посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова. Об этом в понедельник, 7 октября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заверил, что новый посол России в США будет назначен своевременно, однако о возможных кандидатах на эту должность ничего не рассказал.

Песков также отметил, что в рабочем графике президента России Владимира Путина не значится встреча с покинувшим Вашингтон послом Анатолием Антоновым, сообщает ТАСС.

Ранее, говоря об отношениях с Западом, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркивал, что "мы навязываться в партнеры не собираемся", хотя "Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют".

При этом Антонов предупреждал, что американские власти, поощряя Украину бить американским оружием вглубь России, прокладывают дорогу к ядерному конфликту.