Лужина и Сташенко плюнули вслед Орбакайте

1 марта в Санкт-Петербурге состоялся на сегодняшний момент последний концерт Кристины Орбакайте. Артистка планировала выступить в нескольких российских городах, но под давлением общественников эти мероприятия так и не состоялись. Затем певица дала интервью, в котором сообщила, что покидает страну. Теперь Орбакайте поет за границей.

"Орбакайте заявила, что не будет давать концерты в России. Я когда это услышала, то подумала: "О, а где она вообще была?" О ней уже давно ничего не было слышно. И вдруг она что-то заявила. Если бы не заявила, то никто бы и не вспомнил, что она есть", - высказалась актриса Оксана Сташенко.

Ей вторит коллега Лариса Лужина. По ее мнению, россияне немного потеряют, если Кристина Орбакайте перестанет им петь.

"Мне глубоко наплевать на всех этих людей - кто уехал или собрался уезжать, кто попрощался с нами со всеми. Ну не хочет эта Орбакайте выступать в России - пусть не выступает. Нам-то что? Даст она тут концерты - не даст... Это ее личное желание, ее жизнь. И ее проблемы! Пусть поступает как хочет. Пусть хоть навсегда уезжает. Мы от этого духовно не обеднеем", - убеждена Лужина.

А вот Юрий Лоза оказался менее эмоциональным и подошел к вопросу с более практичной точки зрения. В частности, он задался вопросом, для кого за рубежом будет петь дочь Аллы Пугачевой и есть ли у нее перспективы заработать там на жизнь.

"Да, в разных странах есть русскоязычные диаспоры. Но они истощаются. Многие возвращаются на родину. А те, кто живет за границей очень давно, лет 20 или 30, постепенно уходят. Из жизни. Их дети и внуки точно не пойдут на концерты наших артистов", - рассуждает Лоза.

По мнению артиста, лучше русским артистам работать на родине, передает "Мир новостей".

Ранее стало известно, что якобы Алла Пугачева переезжает жить к Кристине Орбакайте в Америку. Напомним, что певица давно живет на две страны: в России старшая наследница Примадонны зарабатывала, а в США проводила свободное время, поскольку там у нее есть своя недвижимость. Кроме того, там живет и работает супруг Кристины, учится ее единственная дочь Клавдия. А пару лет назад в Америку перебрался и старший сын Орбакайте Никита Пресняков с женой Аленой.