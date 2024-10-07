Бут назвал статью WSJ об оружии вбросом ко дню рождения Путина

Россиянин Виктор Бут прокомментировал статью The Wall Street Journal о том, что он причастен к продаже оружия йеменским хуситам.

Это чистой воды вброс, который мог быть попыткой поднять просевшие рейтинги издания, уверен Бут.

"Публикации в таких изданиях надо рассматривать, прежде всего, через призму того, а в чьих интересах данная публикация работает <…> если мы посмотрим на заголовок статьи, а она подчеркнуто названа "Путинский торговец оружием" и, естественно, мы понимаем, что данный вброс был специально приурочен к Дню рождения нашего президента Владимира Путина", - сообщил он РБК.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Бут участвовал в переговорах с йеменскими хуситами о продаже оружия. В августе 2024 года он якобы встретился в Москве с представителями йеменского движения, которые хотели договориться о покупке автоматов на 10 миллионов долларов. Как сообщают источники WSJ, сделка совершилась.

В Кремле заявили, что считают фейком публикацию о попытке Бута продать оружие йеменским хуситам.

"Скорее, мы склоняемся отнести это к категории фейков", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Россиянин Виктор Бут провел в заключении в Соединенных Штатах почти 15 лет. Его обвинили в торговле оружием, в частности в попытке продать оружие колумбийским повстанцам.

В 2022 году Виктора Бута обменяли на осужденную в России американку Бриттни Грайнер и вернули на родину. В декабре 2022 года он вступил в ЛДПР. С сентября 2023 года он является депутатом Заксобрания Ульяновской области.