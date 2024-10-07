ВС России освободили Гродовку в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Гродовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Село взяли бойцы группировки "Центр" в результате решительных действий, сообщили в Минобороны в ходе ежедневного брифинга.

Гродовка расположена на покровском направлении на рубеже Селидово - Новогродовка – Гродовка, уточняет РИА Новости. После него для ВС России откроется дорога на Покровск.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. В субботу подразделения "Южной" группировки войск освободили населённый пункт Желанное Второе в ДНР.