Матвеев застал Боярского в непотребном виде

Михаил Боярский стал новым гостем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Актер рассказал о том, как познакомился с Максимом Матвеевым, будущим мужем его дочери Елизаветы. По словам легендарного артиста, он был совсем не готов к встрече.

"Максим просил руки моей дочери. Пришел с цветами, с тортом. Растерян был больше я, чем он. Он как раз выглядел уверенно, мужественно. А я в халате… Как в таких случаях себя вести: то ли икону нести, то ли руку пожать, то ли поцеловать, — черт его знает", - признался Боярский.

Отметим, что для Максима Матвеева брак с Елизаветой Боярской второй по счету. В первый раз его избранницей стала актриса Яна Сексте. Однако постепенно их отношения сошли на нет. В итоге Матвеев женился на Боярской, у них подрастают сыновья Андрей и Григорий.

Примечательно, что после развода Матвеев и Сексте смогли сохранить человеческие отношения. Они не раз вместе принимали участие в различных благотворительных мероприятиях.