В отношении 72-летнему гражданина США Стефана Хаббарда вынесен приговор по итогам рассмотрения уголовного дела об участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщили в понедельник, 7 октября, в пресс-службе Мосгорсуда, пожилой американец приговорен к наказанию в виде 6 лет и 10 месяцев колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал в доход государства 142 тысячи украинских гривен, изъятых в ходе следствия, сообщает ТАСС.

Ранее директор ФСБ России Бортников рассказал о количестве наемной силы, которая присутствует в рядах украинской армии. Он заявил, что в "Интернациональном легионе" ВСУ воюют 18 тысяч наемников из 85 стран. Больше всего больше всего боевиков из Польши, Франции и Грузии.

Следственный комитет России возбудил уже более 5,3 тысячи уголовных дел против представителей власти Украины, силовиков, националистов и наемников. К уголовной ответственности привлечены 785 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.