Администрация президента России в курсе масштабной хакерской атаки на Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Об этом в понедельник, 7 октября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля высказал слова поддержки сотрудникам ВГТРК, отметив, что "наш государственный холдинг, один из крупнейших, столкнулся с беспрецедентной хакерской атакой на свою цифровую инфраструктуру".

Песков заверил, что специалисты в настоящий момент работают над тем, "чтобы выяснить все обстоятельства и понять, куда ведут следы", сообщает ТАСС.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, в свою очередь, заверила, что Москва поднимет в международных организациях вопрос хакерской атаки на ВГТРК.

В холдинге между тем рассказали, что к настоящему времени "все работает в штатном режиме, существенной угрозы нет", а специалисты устраняют последствия вмешательства. Существенного урона избежать удалось: федеральные телеканалы и радиостанции ВГТРК работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что проверка программного обеспечения (ПО) для составления списка избирателей, которое будет использоваться в штате Нью-Гэмпшир на выборах президента США, выявила, что в его код вшит гимн Украины. Предполагается, что программист так проявил солидарность с киевским режимом.