Собянин рассказал о вводе в эксплуатацию уникального завода крупномодульного домостроения

Пока один робот формирует очередную опалубку, второй уже заливает плиту стены многоэтажки. Именно так – в заводских условиях, с минимальными участием человека и в кратчайшие сроки – отныне планируют строить жилые дома. Под крышей единого предприятия в виде готовых модулей делают целые квартиры. А потом их, словно детали конструктора, собирают уже на стройплощадке.

"Важная отрасль для Москвы - это строительная индустрии. Очень важно здесь повышать производительность труда, снижать количество неквалифицированных рабочих мест. Вот такой уникальный проект реализует компания "Монарх". Строится крупнейший в мире роботизированный завод по производству крупных блоков жилых строений и объектов соцкультбыта. Надеюсь, что этот гигантский проект будет закончен установленные сроки и Москва получит большой объем хорошей, качественной продукции", - отметил Сергей Собянин.

Построить высотное здание в 25 этажей менее чем за месяц - это наш норматив, говорят на заводе. Один модуль отливают за 43 минуты, в сутки - 20 штук. Производство максимально роботизировано. Каждая мелочь на всех этапах продумана, рассчитана и отработана. Поэтому качество изделий всегда остается на высоком уровне. На обычной стройплощадке, где, например, часто вмешивается погода, добиться таких результатов практически невозможно.

"Наверху вы видите помещение. Наша цель, чтобы здесь не было ни одного человека. Только один человек сверху управлял. От 26 до 30 человек мы убираем, ускорим производительность в 6 раз. Это достаточно революционная технология. Самое главное, что это стопроцентно наш, российский продукт", - объяснил Руслан Марзаганов, исполнительный директор компании-подрядчика.

За сутки возводят сразу три этажа одного подъезда стандартного жилого дома. Никаких шумных работ посреди района, постоянно перекрытых грузовиками из-за подвоза строительных материалов дорог. Столица – первооткрыватель в такой технологии. Деревня Яковлево в Новой Москве – экспериментальный поселок, в котором все жилые дома в 15 этажей и детский сад построены из модулей. Отличить их от типовых многоэтажек невозможно.

"Модуль может быть габаритами 6-9 метров на 15,5 метра. Соответственно, площадь получается где-то 106 квадратных метров. Мы можем строить здания до 75 метров и до 23 этажей. Таких модулей никто не производит. Это первый автоматический конвейер в мире, где такт - 43 минуты", - рассказал Николай Макаев, заместитель директора по проектированию комбината инновационных технологий.

25 гектаров для строительства этого комбината в рамках инвестпроекта безвозмездно предоставило правительство Москвы. По словам Сергея Собянина, внедрение модульной технологии позволит тысячам москвичей по программе реновации быстрее переехать в новое современное жилье.