Московские врачи спасли новорожденную девочку с опухолью во рту

Арина тревожно вглядывается в лицо дочки. Но мама может не беспокоиться - новорожденная Саша чувствует себя отлично и безмятежно спит. Даже на консультации у врача. Ирина Базина - челюстно-лицевой хирург, заведующая отделением Морозовской больницы - сама проводила девочке операцию. Случай - из редких. Еще во время беременности специалист УЗИ заметила - у ребенка во рту большая опухоль.

"Это была примерно тридцать шестая - тридцать седьмая неделя беременности, обычное плановое УЗИ, доктор проводит его и говорит - остановлюсь на этом позже. И когда она вернулась опять в область лица, ее стало удивлять что-то. И она получше посмотрела и предположительно поставила первый диагноз", - вспоминает Арина.

Для родителей этот диагноз стал шоком. Но они сделали все, чтобы спасти ребенка. Из Тульской области приехали в Москву на консультацию - в ГКБ №31.

"Поняли, что в процессе родов есть высокая вероятность того, что этой пациентке понадобится не только помощь акушеров-гинекологов, но и всей мультидисциплинарной команды детских специалистов", - объяснил Антон Оленев, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи ГКБ №31, главный внештатный специалист по акушерству Департамента здравоохранения Москвы.

В результате специальная бригада из Морозовской детской больницы тоже присутствовала во время родов, чтобы не допустить у новорожденной удушья.

"Если бы произошел самоотрыв этой опухоли, началось бы кровотечение. Челюстно-лицевой хирург находился рядом. Как и анестезиолог-реаниматолог", - рассказал Александр Николишин, заместитель главного врача Морозовской детской больницы по анестезиологии и реаниматологии.

Их помощь тогда не понадобилась. Несмотря на размер новообразования, ребенок смог самостоятельно дышать. Но даже покормить девочку естественным путем было невозможно. И буквально на следующий день Сашу уже прооперировали в Морозовской больнице. Хирургия новорожденных - это всегда ювелирная работа. Крохотные размеры пациента, не совсем сформировавшиеся органы и системы - это огромный риск. Но у врачей здесь большой опыт.

"Два года назад был очень тяжелый случай, когда опухоль занимала практически все пространство ротоглотки до гортани, распространялась вдоль трахеи. И в этом случае родоразрешение происходило в стенах Морозовской больницы", - сообщил Валерий Горев, главный врач Морозовской детской городской клинической больницы.

Причем ребенка тогда начали обеспечивать кислородом еще внутриутробно, потом приняли роды и прооперировали новорожденного. А опухоль у Саши, к счастью, оказалась доброкачественной. На восстановление потребовалась неделя, их с мамой выписали домой, и периодически они приезжают в клинику на контрольные осмотры. По прогнозам врачей, в будущем обо всем случившемся Александра и ее родители даже и не вспомнят.