Московская неделя моды открылась показами зарубежных дизайнеров

Модельеры из разных регионов страны, а также Китая, Индонезии, Южно-Африканской республики. Много известных брендов, но есть и совсем новые.

Общий тренд - национальный колорит, а ещё смелые эксперименты. Струящиеся женственные силуэты могут соседствовать с асимметричными многослойными моделями. Неделя моды стала настоящим праздником для всех участников индустрии.

"Если фэш- саммит в прошлом году собрал представителей из 60 стран, то в этом году уже более 100. То есть все континенты нашей планеты представлены сегодня на двух мероприятиях, то есть мы видим, насколько мода, фэшн, дизайн объединяют страны", - рассказал Алексей Фурсин, руководитель департамента культуры города Москвы.