МХТ подготовил премьеру современной пьесы об эпохе "нулевых"

В Камергерском - постоянное ожидание чуда. Одни ловят взгляды и мечтают о богатом принце. Другие обсуждают семейные подробности, строча бесконечные СМС и нервно ожидая ответа. Видны и те, кто отчаянно ищет выход из тупика. А он есть, причем совсем рядом. Достаточно переступить порог... Московского художественного.

Он - вечный романтик и сочинитель, бесконечно читающий и мечтающий. Она - его жена. Красивая, успешная. Но нелюбимая и нелюбящая. Так бывает, когда и детей нет, и все разговоры в семье сводятся к мелочам. Где отдохнуть в выходные? Как разместить новую сантехнику?

"Они говорят о каких-то закрытых историях бытовых. Они говорят о проблемах слива и неправильной установки ванны. Но они закрывают глаза на реальные проблемы между ними. Кому-то, может, помогает психолог. А кому-то, может, поможет наш спектакль", - говорит Надежда Жарычева, исполнительница роли Татьяны.

Эта история - вовсе не бытовая. Она философская и фантастическая. Если обойтись без стопроцентных спойлеров, то будут разочарование, кома, встреча с самим собой в юности в начале нулевых - с книгами Мураками и кнопочными телефонами. И непреодолимое желание исправить досадные ошибки 20-летней давности. Объясниться любимой на выпускном. И наконец-то разбить то самое корыто благополучия, чтобы не сидеть перед ним всю оставшуюся жизнь.

Уровней много - придется вспомнить азы квантовой физики. Удивительно, но этот пронзительный спектакль вырос из эскиза в рамках лаборатории "АРТХАБ". Тема была почти космическая - "Воспоминание о будущем". Может, потому он и получился настолько живым, правдивым. С тонкой игрой актеров и максимально точными деталями из совсем неизведанной пока эпохи нулевых. А еще - с доверительным пространством, когда зрители оказываются участниками сложнейшей партии одновременной игры.

"Главная тема - желание человека изменить свою судьбу и возможность этого. Но вопрос в том, надо ли это делать. И, может быть, нужно уметь наслаждаться тем, что у тебя есть сейчас", - отметила режиссер Вера Попова.

Не нужно бояться выйти на любой остановке. Главное - найти дорогу до Камергерского. Чтобы всего за один час в зрительном зале изменить свою жизнь.